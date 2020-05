Pourquoi Yougoslavie-Slovénie est le meilleur match de l'Euro 2000

Indépendante de la Yougoslavie depuis 1991, la Slovénie, qui dispute lors de l'Euro 2000 le premier tournoi international de son histoire, est à deux doigts d'humilier les partenaires de Savo Miloševi? durant l'Euro 2000. Ces derniers arracheront finalement un nul inespéré, après avoir été menés 3-0. De quoi sauver in extremis l'honneur des Yougoslaves, proches de perdre le match le plus politique et symbolique de la compétition face à une nation où le football était encore un sport mineur, voire méprisé quelques années auparavant.



Skieurs de l'extrême

Vidéo

La France avait appris à s'en méfier, quelques mois plus tôt. Le 26 avril 2000, en amical à Saint-Denis, les Bleus s'imposent 3-2 face à une bien surprenante équipe de Slovénie. Un match que la Yougoslavie aurait peut-être dû un peu plus potasser, avant d'affronter les Slovènes ce 3 juin 2000 en ouverture du groupe C de l'Euro. Pourtant, personne n'aurait l'idée d'en blâmer lesau coup d'envoi : pourquoi Dejan Stankovi?, Dragan Stojkovi?, Siniša Mihajlovi? ou Darko Kova?evi? devraient avoir peur d'une équipe d'anonymes dont la nation, indépendante de la Yougoslavie depuis 1991, est pour la première fois représentée lors d'une compétition internationale ?, concédait, avant la rencontre, l'international slovène et défenseur de Maribor Marinko Gali?.Une vengeance que les Slovènes croient prendre, avant de craquer en l'espace de six minutes de jeu : après avoir mené de trois buts, les Dragons, à onze contre dix à la suite de l'expulsion de Mihajlovi?, laissent filer trois pions dans leur cage entre la 67et la 73minute.