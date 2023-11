Pourquoi Warren Zaïre-Emery est surnommé « Robot » dans le vestiaire du PSG

Erling Haaland n’a qu’à bien se tenir.

Où s’arrêtera Warren Zaïre-Emery ? Samedi contre Gibraltar ou mardi en Grèce, le Titi parisien de 17 ans pourrait honorer sa première sélection en équipe de France A. La suite logique pour un crack qui impressionne tout le monde, y compris ses collègues à Paris. Dans son club formateur, il est même surnommé « Robot », un surnom instauré par Presnel Kimpembe et expliqué par Ethan Mbappé – qui partage notamment ses heures de cours avec Zaïre-Emery – dans les colonnes du Parisien : « On l’appelle “Robot” parce qu’il est toujours au travail , raconte le petit frère de Kyks . Il s’accorde peu de repos, même quand il mange ou quand il marche, il est droit, contracté, comme un robot. C’est quelqu’un qui est très à l’écoute et qui n’hésite pas à poser des questions lorsqu’il n’a pas compris quelque chose. Il est vraiment sérieux. On s’entraide dans toutes les matières. Je l’aide un peu plus sur l’anglais et lui m’aide en espagnol. Il comprend bien la langue. » …

JB pour SOFOOT.com