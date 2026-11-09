Pourquoi Wall Street tremble alors que l’économie US accélère ?

L'économie américaine continue de faire preuve d'une étonnante résilience avec des créations d'emplois largement supérieures aux attentes, une croissance robuste et un chômage toujours faible. Pourtant, les investisseurs restent nerveux, notamment face aux incertitudes entourant les valeurs technologiques et les investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Cette vigueur de l'économie américaine pourrait également renforcer la probabilité d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco, Ecorama du 9 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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