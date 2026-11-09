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Pourquoi Wall Street tremble alors que l’économie US accélère ?
information fournie par Ecorama 09/11/2026 à 16:02

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L'économie américaine continue de faire preuve d'une étonnante résilience avec des créations d'emplois largement supérieures aux attentes, une croissance robuste et un chômage toujours faible. Pourtant, les investisseurs restent nerveux, notamment face aux incertitudes entourant les valeurs technologiques et les investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Cette vigueur de l'économie américaine pourrait également renforcer la probabilité d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco, Ecorama du 9 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

FED
IA: Intelligence artificielle

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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