Pourquoi vos courses paraissent plus chères depuis le confinement

Des courses plus chères ? C'est une impression partagée par de nombreux consommateurs qui ont vu le montant total de leur ticket de caisse exploser depuis le début du confinement, il y a cinq semaines. L'Institut de recherche et d'innovation (IRI) l'affirme, le panier moyen a bondi de 89 % depuis un mois. Entre les pénuries et la ruée des premiers jours dans les supermarchés, la grande distribution aurait-elle profité de la situation pour gonfler ses prix ?

En réalité, les prix n'ont quasiment pas bougé depuis la mi-mars. L'inflation, hors produits frais, n'a été que de 0,01 % en mars, a affirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse le 8 avril dernier. Un constat partagé par l'UFC-Que Choisir, qui a relevé les prix de 252 produits de première nécessité et qui affirme que « les prix de chaque produit considéré individuellement ont en moyenne peu augmenté par rapport aux semaines précédant le confinement ».

Effet psychologique et pénuries

Alors comment expliquer cette impression de hausse des prix ? Il y a d'abord un effet psychologique : on mange plus souvent à la maison et on va moins fréquemment faire ses courses. Le chariot est mécaniquement plus rempli à chaque passage en caisse et la note augmente avec. « Or il est démontré que [le montant du ticket est] toujours un

