Pourquoi Venise risque d'être engloutie

Inondée trois fois plus souvent qu'il y a cinquante ans, Venise va subir, selon les spécialistes, une montée des eaux qui pourraient la rendre inhabitable. Explication, études scientifiques à l'appui.

L'une des plus belles villes du monde ne sera peut-être plus habitable à la fin du siècle. Les études géologiques, climatologiques et topographiques consultées par Le Monde montrent que Venise risque de connaître des épisodes d'acqua alta (« hautes eaux ») toujours plus nombreux et dévastateurs.

Menacée par sa position face à la mer Adriatique, qui la rend vulnérable aux marées et aux dépressions atmosphériques, la cité italienne a surtout été fragilisée par des décennies d'extraction d'eau et d'intense activité industrielle. Venise est-elle condamnée ? Explications, en cartes et en images, avec le regard de spécialistes du sujet.