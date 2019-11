Pourquoi Van Dijk mérite le Ballon d'Or 2019

Lundi au théâtre du Châtelet, le Ballon d'or 2019 sera attribué au meilleur footballeur de l'année selon 180 journalistes internationaux. Parmi les favoris dans l'obtention du prestigieux trophée, Virgil van Dijk réussit la prouesse de représenter à la fois le choix de la raison (au vu de son palmarès individuel et collectif) et celui du coeur (jamais un défenseur n'avait autant fait l'unanimité et rendu son poste sexy). Oui, pour la première fois depuis Fabio Cannavaro en 2006, un défenseur peut et doit soulever le trophée.

L'évangile selon Virgil

Critère du palmarès : check

L'an dernier, Luka Modri? a ouvert la voie. En mettant fin au règne des omnipotents Messi et Ronaldo et en consacrant la victoire d'un football pas uniquement centré sur les statistiques individuelles (les buts au premier rang), le Croate a prouvé à ses compères qu'un milieu peu glamour pouvait bien recevoir la prestigieuse distinction. Aussi surprenant que cela puisse paraître au vu du gouffre physique qui le sépare du Madrilène (1,72 m, 66 kilos), Virgil van Dijk (1,93 m, 92 kilos) se reconnaîtra lui aussi dans cette catégorie. Parce que VVD, toutes considérations sur ses qualités footballistiques mises de côté, est défenseur central de son état et il n'est pas sûr que le Ballon d'Or soit prêt à faire reculer son lauréat d'encore un cran cette année. Le trophée aurait pourtant tout intérêt à le faire, en sacrant le meilleur joueur de l'année, tout simplement.D'abord parce que le natif de Breda a remporté la C1. Un atout on ne peut plus sérieux qui doit faire basculer la décision des votants au regard dude la compétition. D'autant que le défenseur formé à Willem-II a allié le résultat à la manière. Dans sa fantastique épopée, illuminée par l'improbable remontada contre le Barça en demies (0-3, 4-0) et ponctuée par une ultime victoire sans trembler face à Tottenham en finale (2-0), le colosse de 28 ans a éteint ce qui se faisait de mieux sur la planète niveau attaquants. Mertens (Naples), Lewandowski (Bayern), Messi et Suárez au retour contre le Barça, Kane et Son (Tottenham)... Et ceci sans mentionner l'immense Richmond Boakye (Etoile rouge de Belgrade). Une prouesse qui valait bien d'être élu meilleur joueur de la saison dernière par l'UEFA.