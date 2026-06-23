Pourquoi une pause fraîcheur a été annulée pendant France-Irak

On a peut-être trouvé la meilleure solution pour se débarrasser des pauses fraîcheur : faire durer les matchs pendant quatre heures. Les noctambules restés éveillés pour suivre la rencontre France-Irak jusqu’au bout ont en effet remarqué qu’ils n’avaient pas embêté par une page de pub durant la seconde période.

Merci les éclairs

La raison ? Tout simplement l’interminable pause entre la fin de la première période et la reprise. Plus de deux heures d’interruption, avec un match reprenant à 2 heures du matin en France (20 heures à Philadelphie) après avoir laissé passer les éclairs et le déluge dans la ville de Rocky.…

CG pour SOFOOT.com