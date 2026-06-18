Pourquoi Tunisie-Japon sera un match très spécial

Préparez les livres d’histoire. Pour les plus courageux, la Tunisie affrontera le Japon ce dimanche matin à 6 heures . Au-delà de la grande première d’Hervé Renard sur le banc tunisien, ce match sera surtout le millième de l’histoire de la Coupe du monde . Alors pour marquer le coup, la FIFA a conçu un maillot orange spécial avec les bandes Adidas dorées qui sera porté par l’arbitre de cette rencontre, le Roumain István Kovács .

« Ce match mérite quelque chose de spécial »

« Imaginez être l’arbitre de ce match très, très spécial. Être l’arbitre de ce match mérite bien sûr quelque chose de spécial » , a lancé Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA qui a présenté l’initiative ce jeudi.…

VM pour SOFOOT.com