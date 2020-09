Pourquoi Sandro Tonali n'est pas le nouveau Pirlo

Officiellement transféré à l'AC Milan mercredi, Sandro Tonali est inlassablement comparé à Andrea Pirlo, avec qui il partage deux qualités rares : une capacité à savoir porter les cheveux longs sans avoir l'air d'un guignol et un amour sincère pour le club milanais. Sur le pré, loin des comparaison simplistes, le désormais ex-milieu de Brescia fait pourtant valoir un style de jeu qui lui est tout à fait singulier. La preuve par les chiffres.



Meneur en formation

Sandro Tonali est décidément trop malin pour tomber dans le piège. Celui que la presse italienne à longtemps présenté comme l'héritier naturel d'Andrea Pirlo préfère s'essayer à d'autres comparaison :, affirmait le milieu de 20 ans, appelé pour la première fois enen novembre dernier.Transféré de Brescia à l'AC Milan ce mercredi via un prêt payant de 10 millions d'euros, doublé d'un droit de rachat fixé à 15 millions plus bonus, le milieu de terrain va devoir quoi qu'il arrive composer avec une réputation déjà flatteuse. Même s'il serait injuste de le bassiner à longueur de temps à propos de sa ressemblance avec l'actuel entraîneur de la Juventus.Évacuons d'entrée les évidences: comme Pirlo, Tonali joue avec le port altier, les tifs savamment décoiffés et est passé par Brescia et désormais l'AC Milan. Et ensuite? Ensuite, il faut regarder les matchs, puis plonger la tête la première dans le monde merveilleux des statistiques, pour se faire plus précisément une idée. Avec Brescia la saison dernière, qui a été relégué après avoir fini 19e de Serie A, Tonali faisait ses débuts dans l'élite italienne. Il y aura signé sept services décisifs, notamment grâce à sa qualité de pied sur corner, où il aura déposé un bon paquet de ballons sur le crâne de ses attaquants.Comme Pirlo, Tonali est de fait très adroit dans le jeu long et les phases arrêtées. Son déchet balle au pied reste cependant