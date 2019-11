So Foot • 30/11/2019 à 06:00

Pourquoi Sadio Mané mérite le Ballon d'or

Lundi au théâtre du Châtelet, le Ballon d'or 2019 sera attribué au meilleur footballeur de l'année selon 180 journalistes internationaux. Parmi les outsiders dans l'obtention du prestigieux trophée, Sadio Mané peut être le candidat idéal pour ceux qui ont commencé leur carrière comme porteur d'eau avant de briller dès que la route s'élève.

Domi : " Sadio Mané est un exemple extraordinaire de valeurs "

Le tapis de Sadio

" Aussi censés soient-ils, ces mots ne sont pas prononcés par un homme sans intérêt. Car Jürgen Klopp a une paroisse à défendre. Une paroisse couleur rouge qu'il a hissée jusque sur le toit de l'Europe. Pourtant, dans sa mission, l'Allemand a oublié qu'il avait d'autres ouailles sous sa protection, dont une n'étant pas la moindre : Sadio Mané.Le coach de Liverpool n'est pas à le seul à être à blâmer, car il n'est pas le seul à faire du Sénégalais un personnage secondaire de cette cérémonie de remise du Ballon d'or. Le scénario préétabli se résumerait en un duel Messi--VVD, avec Cristiano Ronaldo en éternel outsider. Mais ce serait enterrer vivant un homme qui a rythmé cette année de foot par des éclairs de génie, une régularité folle dans la performance et une attitude irréprochable. Comme si dans, on avait zappé un quatrième larron. Alors pourquoi pas le Brillant ?Pourtant, Sadio Mané doit aujourd'hui savoir que l'oubli n'est pas une fatalité. Il peut être une chance, il peut être une grâce, il peut être une arme, il peut même être un talent. Souvent, l'ailier de Liverpool sait d'ailleurs profiter de ces errements pour faire trembler les filets. Pas moins de 22 fois la saison dernière en Premier League pour s'offrir le titre de co-meilleur buteur aux côtés de deux autres stars africaines : Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah. Le gamin de Bambali sait aussi qu'il n'a pas besoin d'être sur