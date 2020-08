So Foot • 13/08/2020 à 14:00

Pourquoi Renan Lodi est le latéral gauche le plus complet du monde

Après seulement une saison en Europe, Renan Lodi est devenu un élément indéboulonnable de l'Atlético de Madrid. Avant de jouer ce jeudi soir son premier quart de finale de Ligue des champions, face au RB Leipzig, le Brésilien de 22 ans a même déjà montré qu'il était le latéral gauche le plus complet du Vieux continent. Andrew Robertson et Alphonso Davies peuvent aller se rhabiller.

RB Leipzig Atlético Madrid le 13/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions Diffusion sur

Lodi

Le 18 août 2019, lancé à toute berzingue sur l'autoroute de l'impatience pour sa première fois avec l'Atlético de Madrid face à Getafe, Renan Lodi avait écopé d'un rouge aussi injuste que frustrant. Un faux départ qui aurait pu le faire disparaître des plans de Diego Simeone, ou même quitter l'Espagne, comme il l'a révélé àquelques mois après ses débuts : "'Rafaela, allons au Brésil, je ne tiens plus. Retournons à la maison' ". Cette peur d'échouer loin de ses terres n'est pas nouvelle pour un joueur qui avait rejoint Curitiba, plus de 600 kilomètres au sud du domicile familial, à seulement treize ans. Entre la solitude, la peur et les appels nocturnes à son père afin de rentrer à la maison, ses premiers jours au Trieste Futebol Clube, son club formateur, ont été eux aussi compliqués. Il a bien fait de ne pas rentrer au bercail car à Madrid, oùest en train de le façonner, il enchaîne les prestations qui pourraient bien lui permettre de devenir le meilleur latéral gauche du monde.