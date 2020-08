Pourquoi personne ne doit recruter Lionel Messi

Annoncé proche de la rupture avec le Barça, Lionel Messi est un cœur à prendre. Mais peut-être aussi un boulet à traîner. Et si l'Argentin était en voix galopante de ringardisation ?

Le coût du Messi

Quelle destination pour Leo Messi ?

Dans la vie d'un homme, la trentaine est une drôle de tranche d'âge. Quand certains mûrissent naturellement en accueillant avec félicité le passage des ans, d'autres essaient de préserver plus que de raison leur statut de jeune cool, quitte à en devenir un tantinet gênants. À 33 piges, difficile de savoir dans quelle case on placera Lionel Messi la saison prochaine. L'Argentin, qui a annoncé à sa direction vouloir direà son Barcelone chéri, serait partant pour une nouvelle aventure footballistique avant de terminer sa brillante carrière professionnelle. Manchester City et quelques aventureux prétendants seraient possiblement sur le coup. À moins que tout le monde ne finisse par lâcher l'affaire, en n'accordant pas au natif de Rosario le bénéfice du doute. Après tout, à l'heure de faire péter la banque pour l'Argentin, une question se pose, inévitablement : et si recruter Lionel Messi était en réalité une fausse bonne idée ?Parlons d'abord salaire. Selon les révélations derelayées par Mediapart en janvier 2018, Lionel Messi toucherait autour de 100 millions d'euros bruts par an, hors bonus, soit 50 millions nets, au FC Barcelone. Par comparaison, et toujours selon les chiffres donnés par, le salaire réel de Neymar au PSG culminerait à environ 37 millions d'euros annuels. Affreusement élevé, le salaire de Messi n'est peut-être pour autant pas un obstacle pour des clubs de la trempe de Manchester City ou Manchester United, en admettant que les mensualités de l'Argentin permettent à ces formations de composer sans trop de casse avec les réglementations du fair-play financier. La question salariale, sauf si le joueur consent à une dévaluation substantielle de ses émoluments, met donc hors jeu un certain nombre de formations, sans non plus faire du sextuple Ballon d'or un écrin intouchable.C'est plutôt l'intégration de Lionel Messi à un nouveau projet collectif qui peut éventuellement poser question. Qualifié par certains de petit dictateur du vestiaire d'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com