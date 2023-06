Pourquoi Paris met autant de temps à signer son nouveau coach ?

Barcelona manager Luis Enrique Martinez with Neymar da Silva Santos during the Liga match between FC Barcelona and Atletico de Madrid played at the Camp Nou, Barcelona, Spain on 21th September 2016

Tout le monde le sait depuis le coup de sifflet final de la dernière journée contre Clermont : Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais alors que tout le monde annonce que la venue de Luis Enrique est bouclée, la signature de l'Espagnol tarde encore à arriver.

Dans huit petits jours, les joueurs du Paris Saint-Germain – à l’exception des internationaux sur le pont en ce mois de juin – devraient enfin découvrir le centre d’entraînement flambant neuf de Poissy. Une reprise de l’entraînement dont la date évoquée (le 4 juillet) n’est pourtant pas officialisée par le club, puisque décidée par un Christophe Galtier qui aura d’ici-là fait ses valises. Paris est donc le seul pensionnaire de Ligue 1 à ne pas savoir exactement dans quelles conditions se fera sa reprise, et l’un des rares à ne pas encore connaître son futur tacticien. Et même si la venue de Luis Enrique ne semble plus vraiment faire de doutes, l’annonce tarde à arriver.

À quand la suite ?

La semaine à venir devrait tout de même marquer – enfin – l’entrée dans une nouvelle ère. Le passage de témoin est tout proche, alors que le club doit d’abord trouver un accord avec Christophe Galtier, dont le contrat se poursuivait jusqu’en juin 2024, pour acter son licenciement. Le Parisien annonçait dimanche que cette étape n’est plus qu’une question de jours, et pourrait être bouclée d’ici mercredi. Avec au passage un joli chèque de six millions d’euros, pour celui qui ne s’assoira pas sur le banc de l’OM, plus prompt que le club de la capitale à se trouver un nouveau leader en la personne de Marcelino. Le départ de Galette acté, son remplaçant pourra être dévoilé. Huit ans après la fin de sa dernière aventure en club, du côté de Barcelone, Luis Enrique va donc repartir pour un tour de manège, lequel devrait durer deux ans plus une année en option dans la capitale.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com