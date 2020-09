Pourquoi Osimhen va tout casser cette saison en Serie A

Plus gros transfert de l'histoire du Napoli, Victor Osimhen, 21 ans, a une belle pression sur les épaules. Convaincant face à Parme, lors de son entrée en jeu à l'occasion de la reprise de la Serie A, tout semble réuni pour que l'international nigérian fasse trembler régulièrement les filets et surtout plus d'une défense cette saison. Voici pourquoi.

Parce que c'est la suite logique de sa progression

Parce qu'il a fait une préparation de feu

Victor Osimhen n'est pas encore un grand bourlingueur, mais avec son arrivée à Naples cet été, il connaît déjà son quatrième pays en tant que footballeur professionnel. Si à Wolfsburg, en Allemagne, ça n'a pas trop fonctionné, la Belgique et la France n'oublieront pas tout de suite leurs douze mois respectifs passés en compagnie de l'international nigérian. En 2018-2019, à Charleroi, Osimhen a planté 20 pions et délivré quatre caviars en trente-six sorties. La saison suivante, à Lille, il a joué deux matchs supplémentaires pour des statistiques quasi similaires (18 buts et 6 passes décisives). Aucun doute là-dessus : sauf blessure grave, Osimhen passera allègrement la barre des 15 réalisations toutes compétitions confondues avec lesArrivé le 31 juillet en Campanie pour la rondelette somme de 81,3 millions d'euros, Osimhen n'a pas mis beaucoup de temps avant de montrer l'étendue de sa palette. Face à l'Aquila, une formation de Serie D (quatrième division) en match amical, il a inscrit un triplé en huit minutes et ne s'est pas gêné pour délivrer deux caviars. Rebelote une semaine plus tard, face à Teramo (Serie C), où Victor a de nouveau inscrit un triplé lors de la victoire (un peu moins) probante (4-0) de la bande de Gattuso. Particulièrement en jambe, il n'y a, à ce jour, aucune raison qui indique qu'Osimhen ne va pas continuer sur sa lancée en Serie A.