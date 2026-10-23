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Pourquoi on aime autant les héros de l'ombre comme Teemu Pukki
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 10:46

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Pourquoi on aime autant les héros de l'ombre comme Teemu Pukki

Pourquoi on aime autant les héros de l'ombre comme Teemu Pukki

Ils n'ont pas les plus beaux palmarès, les highlights les plus marquants ou le droit aux honneurs les plus prestigieux, mais ces joueurs ont une place à part dans nos mémoires. C'est le cas de Teemu Pukki, le Finlandais de 36 ans, qui s'apprête à raccrocher les crampons.

Deux championnats de Finlande et d’Ecosse, une coupe du Danemark et deux titres en deuxième division anglaise : voici le palmarès de Teemu Pukki, qui va raccrocher les crampons le 8 novembre prochain avec son club de l’HJK Helsinki. Très clairement, ce palmarès ne donne pas le tournis et pourtant, le nom de Pukki nous évoque instantanément des souvenirs. Ses débuts de saison canon avec Norwich, son trio avec Todd Cantwell et Emiliano Buendia mais aussi un bel autocollant Panini pour la première qualification de la Finlande à l’Euro en 2021 : le buteur a marqué à sa façon plusieurs dizaines de milliers de supporters. Streets won’t forget , comme disent les Anglais !

Les Toulousains disent encore merci à Bodiger

Le temps d’un été, en 2019, le goaleador nordique a accroché à son tableau de chasse Chelsea, Liverpool, Manchester City, et un triplé en supplément contre Newcastle. Ce bon Pukki n’a marqué aucun but en dix apparitions en Ligue des champions et n’a jamais frôlé une liste de Ballon d’or. Faut-il considérer sa carrière comme un échec ? Heureusement, il n’y a pas besoin d’avoir des carrières de Hall of Fame pour être apprécié. Chaque supporter, passionné, suiveur ou observateur se nourrit des matchs qu’il a pu voir, et notamment de ses premiers souvenirs. Dans mon cas, la Ligue 1 (ou première division, je ne vais pas mentir sur mon âge) a été la porte d’entrée vers le football. Fernando Menegazzo, Peter Odemwingie ou encore John Utaka ont une place de choix dans mon cœur. Pourtant, difficile d’affirmer qu’ils ont laissé une trace historique dans le football mondial.…

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Par Scipion pour SOFOOT.com

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