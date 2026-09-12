Pourquoi Mousa Al-Tamari est sorti moins de 45 minutes après son entrée en jeu

Un p’tit tour pour mettre le bazar et ça repart. Mousa Al-Tamari a vécu une drôle de soirée, ce vendredi, au Roazhon Park. Le Jordanien a débuté sur le banc, puis il a remplacé Issa Soumaré, à l’envers sur la première période, dès la sortie des vestiaires. Pour laisser sa place à la 86 e minute à Eliezer Mayenda.

Mais alors, pourquoi avoir passé moins de 45 minutes sur le terrain ? Le dynamiteur rennais, passeur décisif sur le but d’Adrien Thomasson, avait passé plusieurs minutes KO dans la surface un peu plus tôt. On l’a vu être désorienté sur son côté gauche, s’aspergeant le visage d’eau et peinant à reprendre son souffle.…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com