Pourquoi Monaco va remporter la Ligue Conférence ?

Ce jeudi, Monaco se rend chez les Bulgares du CSKA Sofia pour commencer son European Autumn Tour, qui l’emmènera également en terres écossaises et anglaises, chez les Hearts et les Seagulls de Brighton. Réceptions également des Norvégiens de Nordsjælland et même des Gibraltariens du Lincoln Red Imps FC. Devant un tel programme, on peut légitimement penser que Monaco va gagner la C4. On vous explique pourquoi.

Parce que Filipe Luís est un habitué des trophées

Il y a quelques jours, Filipe Luís a planté le décor : « Nous prenons, au moins moi personnellement, cette compétition très au sérieux. » . Hors de question maintenant d’envoyer l’équipe C contre les Gibraltariens du Lincoln Red Imps FC, car ça, ce ne serait pas sérieux du tout. On les connaît, les performances des clubs français contre des outsiders. Et puis, le Brésilien sait gagner : Coupe du Brésil, Supercoupe du Brésil, Campeonato Carioca, championnat du Brésil et même la Copa Libertadores. Tout ça avec Flamengo en seulement deux ans. Ce n’est donc pas la Ligue Conférence qui va lui faire peur.

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Loriane Pereira pour SOFOOT.com