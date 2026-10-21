« Pourquoi moi ? » : les mots de Kvaratskhelia après sa grave blessure

« Pourquoi moi ? » : les mots de Kvaratskhelia après sa grave blessure

Le foot sans Kvara. Encore sous le coup de l’émotion, après la confirmation de la rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit, Khvicha Kvaratskhelia s’est déjà exprimé sur les réseaux sociaux.

« Avant chaque match, je demandais à Dieu de me permettre de quitter le terrain en bonne santé. Malheureusement, mes prières sont restées vaines » , écrit-il sur Instagram. Il affiche également son incompréhension face à sa blessure : « Peu de temps s’est écoulé, mais une question ne cesse de tourner dans ma tête : pourquoi moi ? Je n’ai jamais rien négligé. Je pense m’être préparé pour ce match mieux que je ne l’avais jamais fait auparavant. » …

LP pour SOFOOT.com