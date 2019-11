Pourquoi Messi mérite le Ballon d'or 2019

Lundi au théâtre du Châtelet, le Ballon d'or 2019 sera attribué au meilleur footballeur de l'année selon 180 journalistes internationaux. Parmi les favoris dans l'obtention du prestigieux trophée, Lionel Messi apparaît comme le candidat le plus légitime à acquérir la récompense pour la sixième fois de sa carrière. Voilà pourquoi.

Juste une Liga remportée en 2019, et alors ?

C'est un record qui peut paraître assez anodin à première vue. Le 27 janvier 2019, le FC Barcelone s'impose sur la pelouse du voisin catalan, le FC Gérone (0-2). Leo Messi inscrit le deuxième pion de la rencontre et il ne s'agit pas de n'importe lequel : on parle là de celui qui scelle sa 328victoire en Liga avec le Barça depuis le début de sa carrière professionnelle. À cet instant,dépasse officiellement l'idole Raúl González Blanco au palmarès des plus grands détenteurs de victoires en championnat. Sur sa route, il ne reste alors plus que deux légendes à dépasser : Andoni Zubizarreta, auréolé de 333 victoires en 622 matchs, et l'icône Iker Casillas, vainqueur de 334 rencontres en 510 participations. Deux hommes que Leo Messi observe aujourd'hui dans son rétroviseur : l'Argentin facture désormais 345 victoires en 460 matchs de Liga, soit un ratio exceptionnel de 75% de victoires en championnat depuis 2005 sous le maillot. Chaque jour, le règne de Messi s'étend un peu plus en Espagne. Et en Europe également, n'en déplaise aux mauvaises langues.Bien entendu, l'argument majeur pour évincer Messi de la course au Ballon d'or serait d'expliquer que le numéro 10 desn'a pas remporté la Ligue des champions cette saison. À quoi cela s'est-il joué ? Un peu à cause d'une frappe topée d'Ousmane Dembélé à la dernière seconde du match aller contre Liverpool au Camp Nou (3-0), mais surtout à cause d'une manche retour complètement foirée où le Barça s'est retrouvé apathique dans l'enfer d'Anfield Road (défaite 4-0). En revanche, les opposants à l'obtention d'un sixième Ballon d'or pour Messi oublieront sans doute de rappeler deux choses : d'une part, Lionel Messi s'est montré irréprochable lors de cette fameuse double opposition contre Liverpool jusque dans les détails, offrant la fameuse balle de 4-0 à Dembélé avant la revanche sur les bords de la Mersey. D'autre part, Messi termine meilleur buteur de la compétition avec 12 buts en 10 matchs. Mieux encore, puisque Messi est parvenu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com