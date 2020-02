Pourquoi Martin Braithwaite est une bonne pioche pour le Barça

C'est la grosse surprise de ce mercato hivernal : Martin Braithwaite s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'en 2023 contre 18 millions d'euros. L'attaquant danois arrive comme joker médical après la blessure jusqu'à la fin de saison d'Ousmane Dembélé. Surprenant ? Pas vraiment.

33,3% des buts de Leganés

En cavalant pendant 90 minutes sur la pelouse de l'Estadio Municipal de Butarque face au Betis le 16 février dernier (0-0), Martin Braithwaite ne pensait pas disputer sa dernière rencontre avec Leganés. Et encore moins que trois jours plus tard, il diraità ses coéquipiers pour aller signer un contrat jusqu'en 2023 avec le FC Barcelone. Car oui, l'ancien attaquant du Téfécé va bien s'engager avec les, qui n'ont pas hésité à claquer 18 millions pour payer la clause libératoire du Danois. Une folie ? Pas vraiment puisque le Barça n'avait pas énormément d'options : son joker médical, qui lui a été accordé afin de pallier la blessure d'Ousmane Dembéléjusqu'à la fin de saison, devait évoluer en Espagne ou être au chômage. Et si plusieurs noms ont circulé, peu de clubs étaient enclins à laisser partir un attaquant fin février. Martin Braithwaite ayant une clause libératoire, Leganés n'a, lui, pas eu son mot à dire. Et heureusement pour le Barça, car il y a fort à parier que le club de la banlieue de Madrid n'aurait jamais laissé partir son meilleur buteur. D'autant plus après avoir déjà perdu son second meilleur artilleur quelques semaines plus tôt en la personne de Youssef En-Nesyri, parti au FC Séville.Martin Braithwaite a beau être la cible de railleries sur Twitter depuis l'annonce de son transfert, il n'en reste pas moins un attaquant qui marque des buts. Il n'y a qu'à regarder ses statistiques depuis le début de saison qui montrent que l'attaquant danois a planté six pions en 24 journées disputées. C'est peu ? Peut-être, même si c'est seulement deux de moins qu'Antoine Griezmann. Il n'en reste pas moins que cela fait un tiers des buts de Leganés, qui n'en a marqué que 18 depuis le début de saison en Liga. À titre de comparaison, les meilleurs buteurs du championnat que sont Lionel Messi et Karim Benzema ne pèsent "que" respectivement 24% et 28% des buts de leur équipe. Soit moins que Martin Braithwaite. Alors non, l'ancien Toulousain n'est pas un meilleur buteur que Messi et Benzema, mais il reste un joueur solide face au but. Et le Barça en avait déjà fait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com