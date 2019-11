Pourquoi Macron dézingue la règle des 3 %

Emmanuel Macron se lâche dans The Economist. Le président français, qui a tout fait pour revenir sous 3 % de déficit en début de mandat afin d'asseoir sa légitimité en Europe, critique désormais ouvertement les règles budgétaires européennes. « Nous avons besoin de plus d'expansionnisme, de plus d'investissement. L'Europe ne peut pas être la seule zone à ne pas le faire », a-t-il déclaré dans une interview à l'hebdomadaire britannique de jeudi. Et le chef de l'État français d'ajouter : « Je pense que c'est pour ça que le débat autour du 3 % dans les budgets nationaux, et du 1 % du budget européen, est un débat d'un autre siècle. » Le 1 % est une référence au niveau de contribution des États membres de l'Union européenne au budget commun.Emmanuel Macron révèle ainsi le fond de sa pensée. Dès le mandat de François Hollande, le conseiller élyséen qu'il est ne fait pas mystère de son envie de s'affranchir quelque peu des règles européennes pour ne pas sombrer dans l'austérité. À Bercy, il en reste persuadé, mais pense aussi que revenir dans les clous permettrait à la France de se placer au premier plan de la scène européenne. C'est la position qu'il défend comme candidat à la présidentielle.Sauf que depuis, la donne a évolué. D'abord, la France est revenue pour la première fois depuis bien longtemps sous la barre des 3 % en 2018. Elle devrait la dépasser légèrement cette année, mais de façon exceptionnelle, pour...