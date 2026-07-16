Pourquoi Lionel Messi est passé devant Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs ?

La théorie du complot. Alors que Lionel Messi n’a pas marqué face à l’Angleterre ce mercredi soir (1-2), le capitaine argentin a repris la tête du classement des buteurs , au nez et à la barbe de Kylian Mbappé.

Les passes décisives comme premier critère d’arbitrage

Les ex-coéquipiers au Paris Saint-Germain totalisent le même nombre de buts dans la compétition, à savoir huit. Afin de pouvoir départager une potentielle égalité en fin de Mondial, ce sont donc le nombre de passes décisives qui font foi . Avec deux nouvelles passes décisives délivrées ce mercredi soir, Messi en compte désormais quatre contre trois pour le capitaine tricolore. En revanche rien n’est encore joué puisque les deux capitaines auront l’occasion d’accentuer leur nombre de buts samedi et dimanche lors de la petite finale face à l’Angleterre pour Mbappé et face à l’Espagne en finale pour Messi. Si jamais les deux joueurs venaient à avoir le même nombre de buts et le même nombre de passes décisives, ce sont les minutes jouées qui interviendront alors pour les départager définitivement .…

LB pour SOFOOT.com