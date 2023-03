Pourquoi les sélections sud-américaines jouent-elles autant à l’extérieur ?

25.03.2023, Fussball Herren Nationalmannschaft 2023, Freundschaftsspiel, Deutschland - Peru, in der MEWA-Arena Mainz, v.l. Emre Can (Deutschland) gegen Raul Ruidiaz (Peru) - Photo by Icon sport

En cette période de trêve internationale, la majorité des sélections sud-américaines multiplient les déplacements à travers le monde pour des matchs amicaux. Une stratégie motivée notamment par des raisons financières et logistiques. Retour sur ce phénomène qui n’est pas près de s’arrêter.

La nouvelle en avait surpris plus d’un. En septembre dernier, la fédération brésilienne annonçait que la rencontre amicale opposant la Seleção au Ghana ne se jouerait ni au pays de Neymar ni chez les Black Stars , mais bien… au Havre. Pour cette fenêtre internationale, les voyages à gogo sont à nouveau de mise pour les équipes d’Amérique latine qui deviennent de véritables globe-trotters. Sur les dix sélections composant la fédération sud-américaine, ce sont donc sept d’entre elles qui ont pris part à des rencontres sur quatre continents différents en ce mois de mars : la Bolivie, le Venezuela, la Colombie et l’Uruguay en Asie, le Brésil en Afrique, le Pérou en Europe ou encore l’Équateur en Océanie. À l’inverse, seulement trois sont restées sur leur continent : l’Argentine a accueilli deux nations de la CONCACAF, le Panama et le Curaçao, tandis que le Chili a reçu le Paraguay.

L’argent au centre de ces déplacements

En 2012, la Fédération brésilienne de football signait un accord avec l’agence britannique Pitch International pour l’organisation de matchs amicaux à travers le monde connu sous le nom du Brasil Global Tour . À deux ans de son Mondial et qualifié d’office en tant que pays organisateur, le Brésil ne disputait alors que des rencontres amicales. Un deal qui était aussi avantageux sur le plan financier : la Seleção aurait perçu entre un et trois millions d’euros par match. Dix ans après, avec plus de 50 rencontres à cheval sur six continents différents, l’opération a été un franc succès et est de plus en plus imitée. Dans le cadre de l’actuelle tournée asiatique de la Celeste qui affrontait le Japon et la Corée du Sud, la Fédération uruguayenne devrait toucher pas loin d’1,5 million d’euros. Néanmoins, le journal uruguayen El Observador révèle que l’équipe de Federico Valverde devra aussi régler une amende d’environ 55 000 euros. En effet, l’accord mis en place avec les deux pays organisateurs de la Coupe du monde 2002 incluait la présence de quinze mondialistes ayant pris part au Mondial au Qatar, alors que seulement douze s’y sont rendus. Pour beaucou

Par Alexandre Ross pour SOFOOT.com