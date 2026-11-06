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Pourquoi les présidents à la Carlo Molinari nous manquent déjà
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 09:53

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Pourquoi les présidents à la Carlo Molinari nous manquent déjà

Pourquoi les présidents à la Carlo Molinari nous manquent déjà

Carlo Molinari s'est éteint ce mercredi à l'âge de 93 ans. La disparition de l'emblématique président du FC Metz nous rappelle à quel point le football français a connu une génération de dirigeants à part.

Je ne suis jamais allé voir un match au Stade Saint-Symphorien, mes principaux souvenirs liés au FC Metz se résument à Robert Pirès, Hervé Tum et Farid Boulaya, mais surtout, je n’ai jamais vu Carlo Molinari en vrai. Pourtant son visage bienveillant et ses déclarations bien saillantes m’ont accompagné pendant près de deux décennies. À l’annonce de sa disparition ce mercredi à 93 ans, je n’ai évidemment pas ressenti la même peine que les supporters grenat. Mais comme Louis Nicollin, parti quelques années plus tôt, Carlo Molinari était de ces présidents comme on n’en fait plus.

Le foot à papa

En compagnie de Gervais Martel, Louis Nicollin, Jean-Claude Hamel, Jean-Michel Aulas, Jean-Louis Triaud, Jean-Louis Campora, Michel Seydoux ou encore Jean-Claude Plessis, il faisait partie des monstres sacrés qui dirigeaient nos clubs. Pendant 37 années, Carlo Molinari a non seulement laissé son empreinte en Lorraine mais aussi dans le football français. S’il venait comme la plupart de ses semblables du monde de l’entreprise et du tissu local, ce fils d’immigré italien s’était d’abord fait connaître par ses talents de pilote de motocross.…

Par Scipion pour SOFOOT.com

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