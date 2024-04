Pourquoi les médecins du foot poussent leur coup de gueule ?

Après les méchants arbitres qui faussent les matchs, une autre composante de la grande famille du ballon rond, les médecins, ne supporte plus de servir de bouc émissaire. La préservation de la santé des joueurs entre, il est vrai, souvent en conflit avec les enjeux financiers.

« L’infirmerie est pleine. » L’expression est courante dans la presse pour expliquer les difficultés en championnat de telle ou telle équipe, ou bien les échecs dans les compétitions européennes. Elle a aussi pour conséquence d’interroger la compétence du staff médical en charge de l’effectif. Les médecins qui officient dans les clubs se trouvent en effet confrontés à un dilemme singulier : ils doivent non seulement se préoccuper de la santé de leur « patients », mais également s’assurer, du moins dans la tête de la direction, de la bonne marche de l’outil de production à crampons.

La montée exponentielle des enjeux financiers a rendu ce poste délicat, avec un statut bâtard entre médecin du travail et support technique. Il s’agit de prendre soin d’un sportif de haut niveau soumis à des contraintes physiques extrêmes et un rapport à son corps singulier, mais ce dernier s’avère en lui-même un « actif » dans les comptes de l’entreprise. Et parfois une entreprise à lui seul. Il n’est pas rare que les principaux concernés poussent ainsi de leur côté pour reprendre au plus tôt en ignorant les protocoles de bases, qu’ils fassent fi des conseils de l’équipe médicale de leur employeur au nom de l’intérêt de leur carrière, quitte à menacer leur vie d’après, ou encore qu’ils possède leur propre « experts » avec stéthoscope payé à leur frais. Ainsi, lors de son retour en Serie A en 2022, Paul Pogba avait dû prendre une décision difficile concernant son genou défaillant, entre pression de la Juventus et la perspective de rater le Mondial.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com