Pourquoi les Japonais préfèrent nettoyer leurs tribunes plutôt que leurs chiottes ?

À chaque compétition internationale depuis le Mondial 1998, la planète entière s’extasie devant le civisme de supporters japonais nettoyant leur tribune. Tout le monde, sauf peut-être une partie de la gent féminine nippone, habituée à consacrer en moyenne cinq fois plus de temps aux tâches domestiques que les hommes.

C’est bien connu : à chaque saison son marronnier. La chasse aux œufs de Pâques au printemps, la canicule et le chassé-croisé des vacances l’été, la rentrée scolaire en automne, les courses de Noël et le retour de la neige en hiver… Pour les périodes de Coupe du monde de football, l’ aesculus hippocastanum favori des chaînes de télévision vient lui tout droit du pays du Soleil Levant. Plus particulièrement de ses humbles et respectueux supporters qui nettoient systématiquement les tribunes visitées. Un geste citoyen, révérencieux et bien sûr admirable, mais qui pose question. Dans un pays où les inégalités de genre, notamment dans la répartition des tâches ménagères, sont parmi les plus élevées au monde, pourquoi diantre certains Japonais préfèreraient nettoyer leurs tribunes plutôt que leur propre baraque ?

Scènes de ménage

Certes, l’image de ces supporters vêtus du maillot national, hachimaki sur le front et un sac poubelle matchy allant bien avec la tenue des Samurai Blue est sympathique. Elle ouvre malgré tout grand la porte aux clichés les plus éculés sur la population nippone. En témoigne CBS Texas, pour qui la collecte des déchets représente « la responsabilité collective et la propreté définissant la société japonaise » , faisant la part belle à cet « esprit japonais » . Un esprit qui valorise un nettoyage d’un lieu public, réalisé sous les caméras du monde entier, bien plus que la vaisselle faite dans sa cuisine ou la serpillière passée dans la salle de bains, à en croire les statistiques de l’OCDE. Alors les fans japonais sont-ils seulement des prouveurs ?…

Propos de Atsuko Tamada recueillis par BB.

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com