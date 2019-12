Pourquoi les footballeuses du championnat espagnol sont en grève ?

Alors que la France vit ce 5 décembre un mouvement de grève national, le foot espagnol féminin a vécu le sien il y a quelques semaines. Et ce mouvement de contestation n'est pas près de s'arrêter tant les clubs ne sont pas disposés à répondre aux requêtes. À savoir une convention collective et un salaire minimum.

En la reunión informativa convocada por #AFEFútbol, las futbolistas de Primera División han decidido convocar HUELGA. En breve emitiremos un comunicado con toda la información. #ConvenioFemeninoYa #ElConvenioDeLaIgualdadDeAFE pic.twitter.com/5lmWux5M41 -- AFE (@afefutbol) October 22, 2019

Les joueuses du championnat espagnol n'ont pas attendu le 5 décembre pour faire grève. Non, leur mouvement à elles a débuté le week-end du 16 novembre dernier. Et comme les cheminots en France, les joueuses ont aussi cessé toutes leurs activités et ainsi bloqué le championnat espagnol féminin qui a vu l'ensemble de ses matchs être reportés. Si derrière cette grève se cache l'Association des footballeurs espagnols (AFE), María José López González, avocate et directrice du service juridique de l'AFE, l'assure : "Ici, les revendications sont claires : la signature d'une convention collective et la mise en place d'un salaire minimum qui serait de 16 000 euros par an. Mais aussi des contrats à trois quarts temps minimum (ce qui équivaut à un salaire de 12 000 euros annuel) quand la plupart des joueuses aujourd'hui s'entraînent 15 heures par semaine en n'étant payées que pour 4 heures par exemple. Arrivée au CD Tacón - futur Real Madrid - cet été en provenance de l'Atlético de Madrid, Aurélie Kaci confirme cette version des faits : "