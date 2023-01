Pourquoi les champions du monde 2006 se pressent sur les bancs de Serie B

Ce samedi, la Reggina affronte la SPAL pour cette vingtième journée de Serie B. La rencontre mettra deux anciens champions du monde 2006 face à face, Filippo Inzaghi dans la zone technique de la Reggina et Daniele De Rossi de l'autre. Au fil des années, la seconde division italienne est devenue la nouvelle terre d'accueil de ces héros de Berlin.

Terre d'apprentissage

Lippi a fait des petits. Dix-sept ans après le dernier sacre de l'Italie en Coupe du monde, bon nombre des joueurs de cette promo 2006 ont décidé d'embrasser une carrière d'entraîneur. C'est simple, sur les 23 Italiens champions du monde, 15 se sont reconvertis comme tacticien (contre 8 pour les Bleus de 2006). Une génération dorée qui a à cœur de transmettre les clés de sa réussite. Et quoi de mieux pour cette transmission que de rester en Italie et de commencer par la Serie B ? Ainsi, après Alessandro Nesta (Pérouse puis Frosinone), Massimo Oddo (Pescara, Crotone et Pérouse), Gennaro Gattuso (Palerme et Pise), au tour de Daniele De Rossi (SPAL), Fabio Cannavaro (Benevento) Fabio Grosso (Bari, Hellas et aujourd'hui Frosinone), Pippo Inzaghi (Venise, Benevento, Brescia et actuellement la Reggina) et Alberto Gilardino (Genoa) de tenir les rênes d'une équipe dans ce championnat toujours très disputé et ouvert.Après avoir bâti leur légende sur le rectangle vert, ces champions du monde sont forcément très attendus désormais dans leur zone technique. Et pour démarrer cette nouvelle carrière, certains ont compris qu'il fallait mieux ne pas voir trop vite trop grand. Voilà à quoi ont au moins servi les cas Andrea Pirlo et Filippo Inzaghi qui avaient directement commencé leur nouvelle carrière à la tête des mastodontes que sont la Juventus et le Milan. La grande majorité a donc choisi de prend son envol à plus basse altitude, en mettant le cap sur la deuxième division locale. Au total, huit de cessont passés par la deuxième division italienne et cinq sont actuellement en poste dans un club de D2, soit un quart du championnat. Un championnat où la pression est moindre, idéal pour progresser et faire murir ses idées.De plus, la Serie B reste un championnat très ouvert et disputé, où l'écart de niveau entre les équipes restent relativement minimes, en comparaison à sa grande sœur la Serie A :