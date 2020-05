Pourquoi les Bleus de l'Euro 2000 sont plus forts que ceux de 1998

I Will Survive qui redevient tendance vingt ans après sa sortie dans les bacs en 1978, Thuram qui met un doublé quasi surnaturel face à la Croatie et Zidane qui place ses fameux coups de boule en finale : l'épopée de la France en 1998 a souvent fricoté avec l'irrationnel. La cuvée 2000 des Bleus s'affirmera à la fois comme le prolongement naturel et une version plus aboutie, virtuose et clinique de l'équipe sacrée deux ans plus tôt.



On prend les mêmes, et on recommence

On a rarement vu cet homme-là aussi catégorique. À l'heure de rembobiner la joyeuse cassette de l'Euro 2000, Zinédine Zidane est sûr d'une chose :ZZ ferait-il la fine bouche ? Quand elle commence l'Euro belgo-néerlandais, l'équipe de France post Jacquet n'a pourtant pas modifié radicalement son style et ses intentions de jeu. Le changement est ailleurs. Et d'abord dans les esprits des hommes qui la composent.décrit Youri Djorkaeff.En surface, si peu de choses ont changé, pourtant. Lemerre, qui a pris la succession de Jacquet sur le banc tricolore, conserve le schéma signature de son prédécesseur, le 4-2-3-1, lors de trois des six matchs de la compétition. Cette organisation est utilisée contre le Danemark en phase de groupes, puis l'Espagne et l'Italie, en quarts et en finale de l'épreuve. Zidane en 10, un double pivot qui veille devant la défense (la plupart du temps, Deschamps-Vieira), Henry à gauche, Djorkaeff à droite, tout le monde connaît déjà la chanson.Lemerre s'autorisera tout de même à aligner parfois une formation qui comprend deux attaquants axiaux, comme contre la République tchèque, puis les Pays-Bas en phase de poules et face au Portugal en demi-finales. Mais sans jamais oublier de rééquilibrer son milieu : derrière Zidane, c'est une triplette prudente qui régit l'entrejeu, en la présence de Deschamps, Vieira et Petit. Voilà qui fait directement écho au trio Karembeu - Deschamps - Petit, systématiquement