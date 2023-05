Pourquoi les Bleuets se retrouvent avec une équipe B à la Coupe du monde U20 ?

MENDOZA, ARGENTINA - MAY 22: Wilson Odobert of France in action during the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 Group F match between France and Korea Republic on May 22, 2023 in Mendoza, Argentina. (Photo by Marcelo Aguilar / Icon Sport)

L'équipe de France a commencé lundi soir sa Coupe du monde U20, organisée en Argentine, par une défaite contre la Corée du Sud. Inquiétant ? Prévisible en tout cas, puisque les Bleuets disputent ce tournoi sans la plupart de leurs cadres habituels, la faute au calendrier.

Plutôt intéressants dans le jeu, les Bleuets ont cédé face à la Corée du Sud pour leur première rencontre de la Coupe du monde U20, qui a démarré ce week-end en Argentine, Thimothée Lo-Tutala, gardien récemment prêté par Hull City à Stevenage pour dépanner en fin de saison en League Two, devant aller chercher à deux reprises le cuir au fond de ses filets. Un match pour lequel Landry Chauvin, leur sélectionneur, a été contraint de faire confiance à un onze largement remanié. Au total, ce sont une dizaine de titulaires réguliers qui n’ont pu embarquer pour le pays des champions du monde, où le tournoi est finalement organisé après avoir été retiré à l’Indonésie pour des raisons politiques.

Dates FIFA et clubs en lutte

Il n’est pourtant pas ici question de pays organisateur, mais de calendrier pour expliquer les difficultés qu’a eues la fédération à composer un groupe le plus compétitif possible. Jouée du 20 mai au 11 juin, cette Coupe du monde n’est pas inscrite parmi les fameuses dates FIFA. Ce qui veut dire que les clubs n’ont pas l’obligation de libérer leurs joueurs, expliquant que certains aient été retenus, surtout en plein sprint final synonyme de lutte pour la survie chez un certain nombre de clubs. Ainsi, on peut citer le Montpelliérain Elye Wahi, le Munichois Mathys Tel, les Auxerrois Isaak Touré et Matthis Abline, les Rennais Désiré Doué et Lesley Ugochukwu ou encore le Monégasque Eliesse Ben Seghir au rayon des grands absents. « On est contents que cette Coupe du monde ait finalement lieu. On a eu un petit doute quand la FIFA a retiré l’organisation à l’Indonésie. On se rend en Argentine avec un mélange d’excitation et d’humilité , tempérait ces derniers jours Landry Chauvin sur le site de la FFF. Humilité parce qu’on est dépendant d’une date qui n’est pas une date FIFA avec tous les aléas que cela suppose sur la constitution de la liste . » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com