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Pourquoi les arbitres de Lens-Nice portent-ils un numéro dans le dos ?
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 22:06

Pourquoi les arbitres de Lens-Nice portent-ils un numéro dans le dos ?

Pourquoi les arbitres de Lens-Nice portent-ils un numéro dans le dos ?

Le Vaucluse à l’honneur ? M. Brisard et l’ensemble du corps arbitral arborent un gigantesque numéro 84 dans le dos pour diriger la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice . Une opération visant à sensibiliser le grand public aux problématiques liées à l’arbitrage. Le chiffre 84 n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard, faisant référence à une enquête IPSOS/BVA commandée par La Poste (partenaire de l’arbitrage au sein des ligues professionnelles de football, rugby, basket et handball) et indiquant entre autres que 84 % des Français estiment que « protéger les arbitres, c’est protéger le sport » .

Plusieurs sports concernés

L’opération sera reconduite pour plusieurs rencontres de différents sports , comme les barrages d’accession à la Ligue 1 entre Nice et l’AS Saint-Étienne ou la finale de Première Ligue opposant le Paris FC à OL Lyonnes. Mais également les finales de Betclic Elite, du Top 14, des deux Coupes de France de handball ou encore de l’Axa Elite 1, le championnat de France féminin de rugby.…

TB pour SOFOOT.com

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