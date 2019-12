Pourquoi le retour de Zlatan Ibrahimovi? va empêcher Liverpool d'être champion

Alors que les Reds se dirigent tout droit vers leur 19e titre de champion d'Angleterre et peuvent faire un pas supplémentaire vers la couronne ce dimanche contre Wolverhampton, Leicester et Manchester City n'abdiquent pas. Surtout depuis que Zlatan a fait son grand retour à l'AC Milan, bouleversant le cours de l'histoire quelques heures avant le jour de l'an.

Zlatan fait son retour à Milan...

... Donc Pi?tek rejoint Everton, le 31 décembre...

La statue d'Ibrahimovi? à Malmö vandalisée (une troisième fois)

... Donc il ne joue pas contre City, le lendemain...

En 2012, le Suédois quittait la Lombardie pour l'Île-de-France et laissait l'AC Milan à la deuxième place du classement de Serie A. Sept ans et demi plus tard, après des passages à Paris, Manchester et Los Angeles, Zlatan vient voler au secours dequi végètent dans le ventre mou du football transalpin. Un contrat de six mois avec une année en option, que demande le peuple ? Problème : en plus de son ego et ses 38 balais bien pesés, il vient squatter l'effectif de Stefano Pioli avec la ferme intention de jouer. Et en période de vaches maigres, Milan ne peut évidemment pas lui refuser.Acheté l'hiver dernier après avoir inscrit treize buts avec le Genoa, Krzysztof n'a pas supporté le début de saison qui l'a vu être en concurrence avec le nouveau-né Rafael Leão. Alors, quand il apprend que Zlatan Ibrahimovi? débarque à Milan pour prendre une place monstre, l'attaquant - plus téméraire que courageux - prend ses jambes à son cou et quitte l'Italie avec treize titularisations pour seulement quatre pions. Il répond favorablement à l'appel du pied de Carlo Ancelotti, qui cherche un attaquant supplémentaire pour palier le retour de Cenk Tosun en Turquie.Le Polak s'engage avec les, quelques minutes avant la nouvelle année. Trop tard pour faire partie du groupe pour affronter lesde Pep Guardiola, le lendemain. Malgré tout présent dans les tribunes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com