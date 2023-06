Pourquoi le RC Lens a attrapé Stijn Spierings ?

Pilier du Toulouse qui a retrouvé la Ligue 1 lors de l'été 2022 et qui a remporté la Coupe de France, le Néerlandais de 27 ans va grimper sur la marche supérieure dans le Nord. Son arrivée a tout de la bonne affaire. Voilà pourquoi.

Stijn Spierings n’a pas toujours su s’y retrouver au milieu des carrefours. Il a même un temps pensé à ne plus jamais y fourrer son nez. Il vivait à cette époque à Rotterdam et était employé par le Sparta, un club qu’il a rejoint début 2016, quelques mois après avoir foulé sa première pelouse d’Eredivisie avec son club d’enfance, l’AZ Alkmaar, qu’il a quitté « dégoûté ». Le début de carrière de celui qui est également un temps passé par l’académie de l’Ajax lorsqu’il était gosse prenait alors une drôle d’allure. Parti d’Alkmaar pour gratter une place de titulaire, Spierings, d’abord régulièrement utilisé comme numéro 10 d’un 4-2-3-1 par Alex Pastoor, cavalait désormais au milieu des jeunes du Sparta. C’était le tout début d’année 2018, Dick Advocaat venait de prendre le contrôle d’un club lanterne rouge et l’avait envoyé directement suer en réserve. Ce qu’il a ressenti sur le moment : « J’ai vraiment été malheureux. J’ai même pensé à tout arrêter. J’ai été envoyé chez les jeunes pour jouer contre Scheveningen, contre Kozakken Boys ou contre Barendrecht. Je me demande pourquoi j’ai fait tout ça. » Invité à revenir avec les pros au printemps, Stijn Spierings n’avait, en plus, pas vraiment arrangé son cas en canardant son propre but lors d’une demi-finale aller de barrage pour la relégation joué sur la pelouse du FC Dordrecht. Un caramel qui n’avait finalement pas empêché le Sparta de se qualifier (le club, battu en finale par Emmen, a malgré tout été relégué au bout de la saison 2017-2018, NDLR) , mais qui restera un symbole des galères de l’époque du candélabre batave. Aujourd’hui, tout a changé.

<iframe loading="lazy" title="WTF?! Meest Bizarre Eigen Goal van het Jaar!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8mA-9KUfZSk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com