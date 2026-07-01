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Pourquoi le PSG a tout intérêt à garder Bradley Barcola
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 23:30

Pourquoi le PSG a tout intérêt à garder Bradley Barcola

Pourquoi le PSG a tout intérêt à garder Bradley Barcola

Avec les rumeurs persistantes menant à Maghnes Akliouche et Yan Diomandé, le secteur offensif du PSG se prépare à un petit lifting qui pourrait avoir une conséquence fâcheuse : le départ de Bradley Barcola. Et ça, personne n’a trop envie de le voir au PSG.

→ Parce qu’il « state », mine de rien

Alors oui, on s’est parfois moqué de l’ami Bradley devant le but, de sa nonchalance, de son penalty tiré à la va-comme-je-te-pousse contre Bergame, ou de ses manqués par indolence évidente. Mais les chiffres sont là : 152 matchs au Paris Saint-Germain, 39 buts, 37 passes. Décisif un match sur deux. On a connu pire rendement pour un joueur offensif ! Statistiquement, le Bradley pèse un wagon de buts dans le rendement offensif parisien, et si on sait toujours ce que l’on perd, on ne sait jamais ce que l’on gagne ensuite. Sa prolongation (son contrat court jusqu’en 2028) traîne en longueur et cela fait partie des réflexions qui peuvent amener à son départ, mais il faut bien mesurer ce que représente le joueur dans la force offensive parisienne sur la saison.

→ Parce qu’il a un profil unique

Dans l’armada offensive parisienne, Barcola a un atout rare : il prend la profondeur. Ce que ni Doué, ni Kvaratskhelia, ni Dembélé, ni Ramos, ni Lee ne font, eux qui préfèrent avoir le ballon dans les pieds. Barcola a un registre unique : il fait des appels, prend l’espace, affole une défense qui souhaite jouer positionnée haut sur le terrain, tout en pouvant percuter en partant arrêté (comme ce fut le cas lors du fameux match contre Manchester City au Parc des Princes en janvier 2025). Pour continuer à être déstabilisant, le PSG doit garder des profils offensifs différents, et BB est différent. À la limite d’être unique en son genre.…

Par Mathieu Faure pour SOFOOT.com

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