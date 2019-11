Pourquoi le prix des pâtes va (un peu) augmenter

Tortellini, Rigatoni et Farfalle... Vous en consommez sans modération ? Alors sachez que leur prix augmentera sûrement dans les premiers mois de 2020.Ce sont les fabricants eux-mêmes, à travers leurs syndicats, qui ont tiré la sonnette d'alarme : depuis juin, le prix mondial du blé dur a bondi de 25 %. La faute aux neiges et autres pluies diluviennes, qui ont mis à mal les récoltes du Canada, le premier producteur mondial. La faute, aussi, à une mauvaise récolte européenne, notamment sur les terres italiennes. Mais alors que la production mondiale atteint un niveau historiquement faible, à 35,6 millions de tonnes, la demande, elle, progresse toujours.Cette année, il devrait donc manquer 2,6 millions de tonnes de blé pour répondre aux besoins. Ce qui pourrait faire grimper les cours mondiaux. « Et même s'ils se sont stabilisés en novembre, il est probable qu'ils repartent à la hausse dans les prochains mois », pronostique Christine Petit, la secrétaire générale du Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (Sifpaf).Les négociations entre industriels et distributeurs viennent de débuterLa question aujourd'hui sur toutes les lèvres est donc : quel sera l'impact de cette flambée du blé dur sur le prix des pâtes dans les linéaires, sachant que cette matière première représente « 75 % du prix de revient des pâtes » pour le Sifpaf, et « entre 25 % et 35 % » pour l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (l'organisme rattaché aux ministères de l'Agriculture et de l'Économie et chargé de démêler le vrai du faux sur la construction des prix) ? Sollicités, la plupart des fabricants contactés n'ont pas souhaité nous répondre. Il faut dire que les négociations entre industriels et distributeurs, qui s'achèveront fin février, viennent de débuter, et personne ne souhaite dévoiler ses secrets de fabrication, ni ses coûts de revient, ni ses ...