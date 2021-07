Pourquoi le prix des oeufs risque d'augmenter prochainement

Philippe Juven, président du Comité national pour la promotion des œufs en France (CNPO), estime qu'avec la fin du broyage des poussins mâles annoncée pour 2022 en France, le prix des oeufs "sera forcément plus cher".

(Photo d'illustration) ( dpa / JAN WOITAS )

C'est une annonce qui a réjoui les défenseurs des animaux. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a promis dimanche 18 juillet dans les colonnes du Parisien "la fin du broyage des poussins" mâles pour 2022. Un projet de décret attendu "à la fin de l'été" doit imposer aux couvoirs de poules d'avoir "installé ou commandé" au 1er janvier prochain un appareil permettant de détecter le sexe des poussins dans l'oeuf, ce qui permettra de mettre fin à l'élimination de "50 millions de poussins mâles juste après leur naissance chaque année en France".

Le broyage des poussins mâles après leur éclosion - parce qu'ils ne pondront pas d'oeufs et sont jugés trop chers à élever et peu rentables car moins fournis en viande- est déjà interdit depuis le 1er janvier 2020 en Suisse, un pays qui autorise néanmoins l'élimination des poussins avec du gaz CO2. De son côté, l'Allemagne a voté en mai une loi interdisant le broyage des poussins mâles à partir du 1er janvier 2022.

"Des investissements très lourds"

Pour accompagner les professionnels dans un investissement de "plusieurs millions d'euros", "l'État accordera 10 millions d'euros sous forme de subventions, dans la limite de 40% du montant de chaque investissement", dans le cadre du plan France Relance.

Cela suffra-t-il ? "Ce sont des investissements très lourds déjà pour que cette méthode puisse se mettre en place", a prévenu dimanche sur franceinfo Philippe Juven, président du Comité national pour la promotion des œufs en France (CNPO), qui pointe un coût très important, "de l'ordre de 64 millions d'euros par an".

Il souligne notamment que la prestatation supplémentaire pour l'ovosexage, c'est-à-dire déterminer le sexe dans l'oeuf et ne pas laisser éclore les mâles, mais seulement les femelles, "ne sera pas aidé par l'État". "Ce sera à nous, au niveau de la filière, de négocier, de le prendre en compte dans le prix de l'œuf", qui sera " forcément plus cher" , avertit-il. Pour le consommateur, "le surcoût" est "estimé à 1 centime d'euro" sur le prix d'une boîte de six œufs , a de son côté dit le ministre.

M. Juven appelle à une "décision européenne" pour ne "pas créer des distorsions de concurrence" entre les pays de l'UE. "Il ne faut pas que l'on reste sur une décision franco-française", martèle-t-il.

Julien Denormandie a de son côté assuré qu'il entendait promouvoir la fin du broyage des poussins mâles lundi 19 juillet lors d'un Conseil des ministres de l'Agriculture européens.