Pourquoi le plan Trump embarrasse les pays arabes

C'est un véritable tournant dans le soutien traditionnel arabe à la cause palestinienne. Pas moins de trois ambassadeurs de pays du Golfe étaient présents mardi soir à la Maison-Blanche pour la présentation du « plan de paix » de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien, jugé très défavorable aux Palestiniens. Les représentants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, et d'Oman ont écouté le président américain et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, annoncer notamment l'annexion prochaine par l'État hébreu des colonies israéliennes en Cisjordanie, pourtant contraire au droit international.Lire aussi« Le plan de paix de Trump peut nous amener à la guerre »Rejeté sans surprise par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le plan Trump n'a pas suscité la même désapprobation chez les pays du Golfe. Bien au contraire. Présent dans l'East Room de la Maison-Blanche, l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, Youssef al-Otaïba, a par exemple salué sur Twitter une « initiative sérieuse » qui représente « un important point de départ pour un retour à la table des négociations ».« Il était important que des pays arabes soient présents lors de l'annonce du plan de paix de Trump », souligne une source du Golfe, qui refuse néanmoins d'interpréter cette participation comme un blanc-seing accordé à l'initiative américaine. « Le boycott arabe d'Israël pendant des années n'a...