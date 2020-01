Pourquoi le nouveau logo de l'US Space Force irrite les fans de « Star Trek »

Branle-bas de combat chez les fans de Star Trek ! Le logo de l'US Space Force, la nouvelle branche spatiale de l'armée américaine, ressemble étrangement à celui de Starfleet, l'organisation d'exploration spatiale de la mythique série télévisée diffusée à la fin des années 1960. Tweeté par Donald Trump lui-même « après consultation avec nos grands chefs militaires, designers et autres », le logo reprend en effet le delta, les étoiles et la Terre stylisée chère aux aventuriers spatiaux de la fiction.Immédiatement, la communauté Star Trek a réagi, dénonçant la similarité du nouveau logo militaire avec celui de la série, de façon parfois virulente. L'acteur George Takei, qui interprétait Hikaru Sulu à l'écran, a par exemple expliqué « attendre des royalties », et regretté que « plus rien ne soit sacré désormais ».Un design utilisé par l'armée dès 1942Mais l'armée américaine n'a pas tardé à se défendre : « Le symbole du delta, central dans le sceau, a été utilisé dès 1942 par les forces aériennes de l'US Army, puis par les premières organisations spatiales de l'US Air Force dès 1961 », a précisé l'US Space Force sur sa page Facebook. En réalité, c'est donc Star Trek qui s'est inspiré des logos militaires américains des années 1960, et non l'inverse.Toutefois, compte tenu des similitudes dans le dessin, il est probable que le nouveau sceau de l'US Space Force rende aussi un hommage par ricochet à l'univers...