L'article 222-14-2 est bien connu des pénalistes qui ont ferraillé devant les tribunaux en défense des Gilets jaunes. Il sanctionne le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Dans ce même contexte, les violences psychologiques font l'objet de la même répression pénale. La peine maximale encourue est d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Vendredi soir, le « journaliste militant » Taha Bouhafs a été interpellé pour participation à « un groupement en vue de commettre des violences ».Taha Bouhafs serait à l'origine du rassemblement hostile au président de la République venu assister à une représentation de La Mouche au théâtre des Bouffes du Nord. Un policier a été blessé à la cheville. Avant l'intervention des CRS pour repousser les quelques manifestants tentant d'entrer dans le théâtre, une compagnie d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation avait d'abord essuyé les plâtres. Jets d'?ufs et rasade de bière ont ponctué leur soirée. Malgré les renforts, des militants anti-Macron ont forcé les portes réussissant presque à accéder à la salle de spectacle.Un cadre judiciaire clairSelon les policiers en intervention, contactés par Le Point, il s'est agi pour...