Pourquoi le gouvernement baisse la rémunération du livret A

A partir du 1er février, le placement préféré des Français voit sa rémunération -- déjà basse, à 0,75 % -- dégringoler à... 0,5 %, soit bien en dessous de l'inflation. C'est en tout cas ce que nous annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a refusé aussi de donner un coup de pouce au smic en janvier. Mais ne vous plaignez pas ! Car selon Bercy, le nouveau mode de calcul aurait dû faire baisser le rendement à 0,23 %. La loi prévoit cependant un taux plancher à 0,5 %.« Les Français ne vont pas être contents, c'est une certitude », prévient le député LR Gilles Carrez, ex-président de la Commission des Finances. « Pour tous les gouvernements de droite comme de gauche, la révision du taux a toujours été très compliquée à assumer politiquement. C'est pour cette raison qu'un mécanisme de fixation automatique a été mis en place, avec un garde-fou à 0,5 %. » Pas sûr que les Français entendent l'argumentaire. La décision de baisser la rémunération des 55 millions de livrets A risque d'être mal perçue par les épargnants. Pire, en touchant au bas de laine bancaire de presque tous les ménages, elle pourrait alimenter la grogne sociale déclenchée par les Gilets jaunes et prolongée par les opposants à la réforme des retraites.«A l'approche des municipales, c'est un terrain miné, voire explosif»« Le sujet est extrêmement sensible à l'Elysée, confiait il y a quelques semaines un poids lourd LREM de la commission des Finances de l'Assemblée. A l'approche des municipales, c'est un terrain miné, voire explosif ». Certains assurent même que le gouvernement aurait hésité à reporter la décision au printemps. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Du côté de la majorité, les élus sont en ordre de bataille pour évoquer en chœur une décision « courageuse » et « inévitable ». LIRE AUSSI > Livret A : de nombreux députés LREM se mobilisent contre la baisse du ...