Pourquoi le foot se joue-t-il à 11, le rugby à 15... les chiffres du sport en 8 questions

C'est le genre de questions qui reviennent après un match de foot, avant de se lancer dans un marathon ou pendant un tournoi de tennis. Et nul doute qu'elles ponctueront un repas des fêtes de fin d'année. On vous explique pourquoi le football se joue à onze, pourquoi les points se comptent en 0, 15, 30 au tennis ou encore pourquoi le panier de basket est situé à 3,05 m du sol.Pourquoi le foot se joue-t-il à onze ?Les passionnés et les techniciens du football ont leur propre langage. On entend souvent parler de schémas tactiques avec les joueurs, comme le fameux 4-4-2, le 4-5-1, le 3-5-2... En ajoutant l'immuable gardien de but, qui n'entre pas dans chacune de ces compositions idéales, le total revient invariablement à 11, soit le nombre de joueurs par équipe sur le terrain au début d'une rencontre. Mais pourquoi ce nombre ? Pas la peine d'aller chercher une connotation biblique, ni même symbolique. Il n'y en a aucune. L'origine de cette règle universelle vient de nos amis d'outre-Manche. Tout le monde sait que le sport le plus pratiqué au monde sous sa forme moderne a été inventé au Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle. A l'époque, chaque équipe a ses propres règles, ce qui pose bien entendu problème. Le nombre de joueurs n'y échappe pas non plus. L'un des tout premiers matchs de l'histoire entre le Sheffield FC et le Hallam FC, disputé il y a quasiment 160 ans jour pour jour (le 26 décembre 1860), se joue ainsi à 16 contre 16 ! Il a donc fallu réfléchir pour trouver la bonne combinaison. Londres (Royaume-Uni), le 17 octobre 1908. La loi n°3 du football a été mise en place outre-Manche à partir de 1871 (ici, un match entre Chelsea et Sheffield). Rue des Archives/RDA2 Deux origines peuvent expliquer le nombre 11. La première viendrait du milieu scolaire, où le foot était aussi pratiqué. Les rencontres opposaient les dortoirs en internat, composés de dix collégiens et d'un surveillant. La ...