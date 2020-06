Pourquoi le foot est mieux qu'une terrasse de café

Mardi après-midi, tous les Parisiens vont se ruer en terrasse. C'est super. Mais en réalité, c'est tellement mieux d'aller taper dans un ballon, dans un parc, ou sur un terrain.

Parce que pelouse > bitume

Parce que perdre des calories, c'est mieux qu'en accumuler

Parce que les plus beaux débordements auront lieu sur le terrain

Cela fait près de deux mois qu'il fait beau dans la capitale, une anomalie. Pire : depuis plusieurs jours, le thermomètre frôle les 30°C, des températures bien au-dessus des fameuses. Forcément, avec un tel, les trottoirs ont eu le temps d'accumuler la chaleur. Et quand les terrasses vont rouvrir, toute cette chaleur accumulée va tranquillement venir se déposer sur les pieds peu chaussés des clients. Une sensation désagréable qui va remonter dans les jambes, et pour peu que vous soyez en jeans, c'est la cata. Une mésaventure qui ne risque pas d'arriver sur une belle pelouse. L'herbe verte respire et reste toujours fraîche : fort agréable pour s'allonger dedans (attention aux tiques et aux aoûtats quand même) entre deux parties de foot endiablées. Ne reste plus qu'à ramener la glacière, et la vie est belle.Voilà plus de deux mois que les Franciliens se contentent de boire des coups chez eux (dans leur jardin, sur leur balcon de 0,5 m, sur leur canapé) ou, au mieux, sur le trottoir en bas de leur appartement. Forcément, la réouverture des terrasses va être l'occasion de rattraper le temps perdu, de s'éterniser, et, fatalement, d'enchaîner les verres. Or, une bière ou un pastis, c'est environ 125 calories. Un cocktail bien chargé peut atteindre 250. Trois, quatre, cinq verres, et voilà que vous avez déjà ingurgité l'équivalent en calories de deux beaux burgers. Burgers que vous allez évidemment gober dans la foulée pour éponger tout ça, avant d'enchaîner sur une nuit difficile, tout barbouillé. Heureusement, vous avez le choix : vous pouvez aussi aller dans un parc pour jouer au foot pendant une heure avec des potes, brûler entre 500 et 700 calories, rentrer chez vous, manger un bon repas, prendre une belle douche plaisir, et dormir comme un loir. C'est vous qui voyez.Les terrasses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com