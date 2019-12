Pourquoi le fil est rompu entre Macron et Larcher

Du jamais-vu dans l'histoire de la Ve République ! Entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher, le président LR du Sénat, les relations ne sont pas fraîches, elles sont inexistantes. « Ce n'est peut-être pas le symptôme d'un dysfonctionnement au sommet de l'Etat mais c'est certainement le signe d'un malaise », confie un sénateur.Si pendant la première année du quinquennat, Gérard Larcher s'était rendu à l'Elysée plus souvent que durant toute la mandature de François Hollande, depuis un an et demi, le numéro un et le numéro deux de l'Etat ne se sont même pas parlé. Sauf, protocole républicain oblige, lors des cérémonies officielles, comme le 11 novembre dernier, pour la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale.Que penser alors des rumeurs récurrentes sur un Gérard Larcher appelé à remplacer Édouard Philippe à Matignon lors de la crise des Gilets Jaunes ou, comme cela a circulé, après les municipales, en cas d'échec des macroniens ? Elles sont vigoureusement balayées, tant au Palais du Luxembourg - « des inepties » selon l'entourage du président du Sénat qu'à l'Elysée où l'on qualifie ces « bruits » de « totalement surprenants. »Un esprit « républicain » entre les deux hommesDes deux côtés de la Seine, on insiste sur le respect de part et d'autre des institutions. « Le chef de l'Etat ne cherche surtout pas de polémique avec le président du Sénat, une maison dont il respecte l'indépendance », martèle l'entourage d'Emmanuel Macron. Tandis qu'au Sénat, on insiste sur l'esprit totalement « républicain » qui inspire les relations entre les deux hommes. Un « minimum institutionnel » qui en dit long sur la dégradation du lien entre Macron, fringant quadra startupeur et le septuagénaire Larcher, menhir habillé aux couleurs des 35 000 communes de France... À l'origine de cette tension ? L'affaire Benalla qui, bien que remontant à juillet 2018, a ...