Pourquoi le charbon a encore de beaux jours devant lui

Coup sur coup, les mauvaises nouvelles sont tombées. Elles viennent de France, où le gouvernement vient d'annoncer sa décision de prolonger jusqu'en 2024 ou 2026 la centrale à charbon de Cordemais, contre une fermeture programmée en 2022 ; du Japon, qui mettra en service 20 gigawatts (GW, soit une vingtaine de réacteurs nucléaires) de centrales à charbon d'ici dix ans ; d'Allemagne, la vertueuse et verte Allemagne, qui veut fermer ses centrales à charbon d'ici 2038, mais laisse un gros site ouvrir, à Datteln ? fâcheux quand on sait qu'une centrale à charbon fonctionne au moins 40 ans.Le charbon, ce satané charbon responsable de 40 % des émissions de CO2 dans le secteur de l'énergie, n'a pas dit son dernier mot. On le critique, on le combat, mais il reste une énergie d'avenir parce qu'il est abondant, bon marché et offre une fourniture d'énergie « pilotable » : il suffit d'appuyer sur un bouton et la centrale à charbon, sorte de chaudière géante, se met en branle pour fournir en quelques heures de l'énergie. Dès qu'il y a besoin d'injecter rapidement de l'électricité sur le réseau, le charbon, c'est parfait.Le graphique a fait tressaillir les écologistesEt tant pis s'il émet plus de 800 grammes de CO2 par kilowattheure (kWh) produit, deux fois plus que le gaz naturel et environ 80 fois plus que le nucléaire. La Pologne, gros producteur, « fabrique » près de 80 % de son électricité grâce à la houille, et...