Pourquoi le changement de nom du FC Gobelins Paris 13 fait polémique

Le Football Club des Gobelins Paris 13 n'est plus. Ou en tout cas, plus sous son nom historique. Désormais, il faudra parler du Paris 13 Atletico, lorsque le besoin d'évoquer le 3e club parisien en termes de niveau se fera ressentir. Parce que le football contemporain ne laisse plus la place aux appellations jugées pittoresques, pour qui ambitionne de " passer un cap ". Entre modernisation et refus de se couper de ses racines, le club du sud de Paris, qui évolue en National 2, cherche son équilibre.

"Les demandes de licences à envoyer à la Ligue, c'est la priorité pour l'instant. Après, le terrain, c'est eux"Robert Darini

" On nous prenait pour une équipe africaine "

" En ce début de mois de juin, les paroles de la regrettée Mafia Trece collent parfaitement à l'ambiance du 13e arrondissement parisien.Les terrasses du Petit-Ivry ont rouvert en même temps que le four qui jouxte le moulin de la Tour, et les habitants du quartier déambulent masque sur le nez malgré les premières chaleurs de l'année. Situé à quelques mètres du boulevard périphérique, le siège du FC Gobelins Paris 13 reprend lui aussi du service. À l'intérieur, Robert Darini, 63 ans dont 30 passés au club, prépare la reprise. "", insiste l'homme en faisant passer son chewing-gum de sa joue droite à sa joue gauche. Eux, ce sont les joueurs de l'équipe fanion, qui évoluera pour la deuxième saison consécutive en National 2, et dont l'actualité est marquée par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Fabien Valéri, ancien joueur du Red Star, de l'Académica de Coimbra et du Paris FC. On est encore loin de l'effervescence du début de saison, mais les dirigeants s'organisent dans un contexte un peu particulier. Et pour cause, le club a changé de nom et de logo : il s'appelle désormais le Paris 13 Atletico. Une certaine idée de la modernité.Fondé en 1968 par des lycéens de l'établissement Jean-Lurçat, situé avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement, le club a grandi jusqu'à devenir une véritable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com