Pourquoi le but de Boudache a été refusé ?

Rageant. Kaïl Boudache pensait tenir au bout de son pied le but de l’égalisation face à Fenerbahçe, mais il n’en fut rien. Alors que les Turcs mènent 1-2 sur la pelouse de l’OL, la bande de Malick Fofana semble se ressaisir et pousse pour recoller au score. Si le môme de 19 piges fraîchement chipé à l’OGC Nice a bien fait trembler les filets, l’arbitre décide de revoir l’action.

Un moment de trouble envahit le stade et la VAR a décidé de mettre son grain de sel. On a d’abord cru à un hors-jeu du jeune Zachary Athekame, venu chiper le ballon dans les pieds d’Archie Brown, mais c’est finalement son intervention qui a été sanctionnée . Jugé trop agressif au goût de l’arbitre, le Lyonnais a vu son action annulée pour une faute loin d’être évidente.…

SW pour SOFOOT.com