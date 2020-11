Pourquoi le Black Friday ne sera pas interdit

Alors que les fédérations de commerçants et des parlementaires réclament l'interdiction du Black Friday, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré lundi soir sur BFMTV qu'il "n'avait pas la possibilité de l'interdire".

(Photo d'illustration) ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Faut-il laisser faire le Black Friday ? Quatre fédérations de magasins de centre-ville et centres commerciaux ont demandé au gouvernement de restreindre les ventes en ligne "aux seuls produits de première nécessité" et d'interdire cette opération commerciale qui se déroule fin novembre, dans une tribune publiée le 8 novembre dans le Journal du dimanche .

Une demande soutenue par une vingtaine de députés, dont les anciens parlementaires de la majorité Cédric Villani et Matthieu Orphelin mais également Delphine Batho. Dans une lettre envoyée au Premier ministre Jean Castex, ils exigent que le gouvernement fasse respecter la loi qui interdirait selon eux l'organisation de cette opération.

Il s'agit d'une loi votée le 10 février dernier relative à la lutte contre le gaspillage et qui est venue modifier le Code du commerce. "Sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3", précise le nouvel article 121-4 du nouveau Code de la consommation. "Nous demandons à Jean Castex de faire respecter la loi que nous avons votée", a tweeté Delphine Batho.

Le Black Friday, "une opération promotionnelle d'ordre privée légale"

Or, c'est plus compliqué que ça. "A priori, le Black Friday s'assimile à des promotions, or celles-ci peuvent être pratiquées toute l'année" , explique sur BFMTV Gaëlle Toussaint-David, avocate spécialisée en droit de la consommation chez PwC. Un commerçant qui fait des promotions doit simplement indiquer la durée de la période dans ses publicités, indiquer le prix de référence (le prix barré) et ne doit pas revendre à perte, à la différence des soldes.

"Les soldes sont strictement encadrées par la loi et pas les promotions , comme le Black Friday, qui ne peut en aucun cas être assimilé à des soldes", a renchéri le ministère de l'Economie et des Finances à la chaîne d'info, expliquant que "l'opération aura bien lieu et n'est pas illégale".

"Le Black Friday c'est une opération promotionnelle d'ordre privé, je n'ai pas la possibilité de l'interdire" , a insisté lundi soir sur la même chaîne le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Le Black Friday est une opération promotionnelle d'ordre privé, j'invite les commerçants et les distributeurs à discuter entre eux pour savoir quelle solution ils veulent apporter sur le Black Friday. Le décaler, l'étaler c'est à eux de le décider. La responsabilité de l'Etat ce sont les soldes", a-t-il insisté.