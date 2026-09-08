Pourquoi le Ballon d’or sera-t-il décerné à Londres cette année ?

Un peu de culture ne fait jamais de mal. Tandis que la cérémonie du Ballon d’or a pour coutume de se tenir à Paris, l’année 2026 va faire date puisque c’est Londres qui accueillera le prestigieux événement le 26 octobre prochain. Pour comprendre les raisons de ce changement, il faut remonter le temps et à l’année 1956 plus précisément.

En mai, France Football avait justifié le choix de l’Angleterre en évoquant le premier lauréat de l’histoire du prix, Stanley Matthews , joueur anglais et légende de Stoke City et Blackpool, décédé en 2000. France Football souhaite donc rendre hommage à cet illustre attaquant en commémorant les 70 ans de son sacre .…

MB pour SOFOOT.com