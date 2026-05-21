Pourquoi la victoire d'Aston Villa peut faire les affaires de l'Olympique lyonnais

On dit merci qui ? Merci Unai ! La victoire d’Aston Villa en finale de la Ligue Europa face à Fribourg ce mercredi pourrait donner un petit coup de pouce à l’Olympique lyonnais , d’ores et déjà assuré de participer au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions cet été. En remportant la Ligue Europa, Aston Villa décroche automatiquement un billet pour la prochaine C1. Mais cette place réservée au vainqueur de la C3 devient inutile si les Villans terminent également dans le top 4 de la Premier League, puisque le club anglais serait alors déjà qualifié via son championnat.

Selon le règlement de l’UEFA, cette place non utilisée n’est pas perdue : elle est réattribuée au club disposant du meilleur coefficient parmi les équipes engagées dans les tours de qualification. Et à ce jeu-là, ce n’est pas l’OL qui est favorisé, mais le Sporting CP, mieux classé au coefficient UEFA, et qui serait ainsi directement propulsé en phase de ligue de la Ligue des champions .…

FL pour SOFOOT.com