Pourquoi la Supercoupe d’Italie en Arabie saoudite va tourner au fiasco

Pour sa 36e édition de sa très chère et tendre Supercoupe, la Lega Serie A a décidé de voir les choses en grand avec un mini-tournoi de quatre équipes qui se déroulera en Arabie saoudite. Seulement voilà, six mois après l'approbation, les choses se sont compliquées, entre droits TV, calendrier surchargé et tensions accrues entre Israël et Gaza. Explications.

« C’est une formidable occasion de promouvoir notre sport. C’est un formidable outil pour mettre en avant nos valeurs. » Au micro de Radio anch’io Sport, en avril dernier, Lorenzo Casini – le président de la Lega Serie A – se félicite de la mise à jour de la Supercoupe d’Italie. Et quoi de mieux donc pour « promouvoir » ses splendides valeurs que de s’associer à l’Arabie saoudite, pays hôte de la compétition. Calquer sur le modèle espagnol, la Supercoppa édition 2024 sera une sorte de mini-tournoi, avec deux demi-finales et une finale, entre le champion en titre (le Napoli), son dauphin (la Lazio), le vainqueur de la Coupe (l’Inter) et l’autre finaliste (la Fiorentina). Un mini-tournoi prévu fin janvier, autrement dit en plein milieu de la saison, à plus de 5000 kilomètres de la Botte, dans des conditions climatiques drastiquement différentes (moyenne de 25 degrés en Arabie saoudite à cette période contre 10 degrés en Italie). Génial non ? « C’est une superbe opportunité » , avance Luigi De Siervo, l’administrateur délégué de la Serie A. Comprenez par opportunité, le pognon, comme lui-même s’en réjouit : « Avec une Supercoupe en Arabie saoudite, nos clubs participants vont toucher pas moins de 23 millions d’euros ». S ans oublier les droits TV, le naming et le merchandising, qui feront grossir l’enveloppe à 26 millions d’euros.

« Celui qui veut jouer en Arabie saoudite est un imbécile »

Les mois passent et hormis quelques joueurs et entraineurs mécontents d’aller jouer à 5000 kilomètres en plein mois de janvier (dont Simone Inzaghi), les têtes pensantes se réjouissent. Oui, mais voilà, les choses se sont tendues ces derniers jours. Si en avril dernier, tout allait bien pour le Napoli, ce n’est plus vraiment le cas six mois plus tard. Et forcément, son président Aurelio De Laurentiis n’est pas d’humeur joviale. Pour préparer au mieux cette Supercoppa en terre saoudienne qui approche à grands pas, la Lega Serie A a réuni ce lundi les dirigeants des quatre clubs participants en annonçant une petite modification. I

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com